На въезде в Севастополь открыли двухуровневую дорожную развязку

В Севастополе в субботу, 10 сентября, на въезде в город с симферопольского и ялтинского направлений, на пересечении Балаклавского и Городского шоссе, торжественно открыли достроенную за один месяц двухуровневую дорожную развязку, строительство которой началось в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, реконструированный путепровод призван обеспечить бесперебойное и безаварийное движение тяжеловесного и легкового автотранспорта, особенно в направлении морского порта в Камышовой бухте и к железнодорожной станции. Кроме того, дорожная развязка будет основой начала объездной дороги, строительство которой планируется начать уже в текущем году.

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на торжественном митинге подчеркнул: «Этот знаковый объект говорит о том, что Украина живет, развивается, строит. За месяц освоено более 61 млн. грн. для того, чтобы этот путепровод открыл дорогу в Севастополь. Это важный въезд в Севастополь».

По утверждению главы города, «месяц назад было принято решение открыть этот путепровод. Без поддержки президента и без финансирования этого проекта такой бы развязки не было».

Председатель Севастопольского горсовета Юрий ДОЙНИКОВ в ходе выступления отметил, что «строительство и реконструкция участка дороги (имеется в виду строительство автодороги «Севастополь – Балаклава», двухуровневая транспортная развязка на пересечении Балаклавского и Городского шоссе под официальным названием «Транспортная развязка с мостом на 7 км Балаклавского шоссе» - его третий этап — УНИАН) идет с 2007 года. Эти четыре года с разной интенсивностью строилась трасса от Ялтинского кольца до этой замечательной развязки». Как добавил Ю.ДОЙНИКОВ, «если раньше этот въезд (в город) мог обеспечить 10 тысяч автомобилей в сутки, то теперь - до 40 тысяч».

Руководитель Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимир ДЕМИШКАН во время выступления заявил, что «за 20 дней это четвертый (в Украине) объект, который мы сдаем в эксплуатацию». По его словам, «это все делается в рамках программы (предвыборной) Президента Украины «Украина для людей». Как сказал В.ДЕМИШКАН, Президентом Украины перед дорожниками поставлена задача в 2011 году сдать в эксплуатацию полторы тысячи километров автодорог.