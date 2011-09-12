В Винницкой области сеть АЗС за год выросла на 23%

В Винницкой области на балансе предприятий, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, по состоянию на 1 сентября 2011 года находится 301 автозаправочная станция (АЗС), что больше прошлогоднего периода на 56 единиц, или на 22,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По состоянию на 1 сентября 2011 года, розничную продажу нефтепродуктов на территории области осуществляли 94 субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц и физических лиц - предпринимателей).

Значительное количество АЗС - 131 (43,5%) сосредоточено в областном центре. Расходы населения на приобретение светлых нефтепродуктов через торговую сеть за январь- август 2011 года составили 1367,2 млн. грн. (886,5 млн. грн. было потрачено на приобретение бензина, 405,5 млн. грн. - дизельного топлива (газойля), 75,2 млн. грн - газа сжатого и сжиженного).

В январе-августе 2011 года субъектами хозяйствования (юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями) через сеть автозаправочных станций в натуральном измерении было реализовано бензина моторного 69,5 тыс. т, что меньше, чем за соответствующий период прошлого года на 1,6 тыс. т, или на 2,3%, дизельного топлива - 37,0 тыс. т, что меньше на 0,2 тыс. т, или на 0,5%.

Анализ продажи бензина автомобильного по маркам свидетельствует о том, что наибольшим спросом пользовался бензин марки А-90-93, его удельный вес в структуре продаж составил более половины (50,3%), на бензин марки А-94-98 приходилось 42,5%, марки А-72-80 - 7,2%.

На 1 сентября текущего года на АЗС и АГНКС в остатках насчитывалось 3605,8 т бензина моторного, 1950,2 т дизельного топлива, 1,8 т газа сжатого и 107,3 т газа сжиженного.