«Укрзализныця» предлагает арендаторам 71 вагон-ресторан

«Укрзализныця» с 1 сентября 2011 года исключила из составов пассажирских поездов 71 вагон-ресторан (кафе) и предлагает эти высвободившиеся вагоны арендаторам для обеспечения питанием пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

При этом «Укрзализныця» оставила вагоны-рестораны (кафе) только в фирменных международных поездах и дневных скоростных. Об этом говорится в приказе гендиректора "О повышении эффективности использования парка вагонов-ресторанов и стационарной торговой сети железных дорог Украины".

Больше всего вагонов-ресторанов и вагонов-кафе арендаторам предлагают на Донецкой железной дороге - 30 вагонов-ресторанов (кафе). На Одесской и Южной - по 12 вагонов, на Львовской - 10 и на Приднепровской - 7 вагонов.

Кроме того, с 1 сентября этого года железнодорожники готовы предоставить в аренду и объекты действующей стационарной торговой сети на вокзалах и станциях - рестораны, кафе, киоски, буфеты и т.д., которые обслуживались работниками цехов питания железных дорог Украины: Донецкой, Львовской, Южной и Приднепровской дороги.

Как отмечается в сообщении, специалисты считают, что такие меры будут способствовать уменьшению убыточности пассажирского хозяйства железных дорог Украины. От арендаторов же ожидают предоставления полного цикла услуг по обеспечению питанием пассажиров в поездах. Чтобы поощрить их к сотрудничеству, железнодорожники сократили финансовую нагрузку на арендатора, для этого внесены изменения в Методические рекомендации относительно передачи в аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе. В частности, движение арендованных вагонов в составе поезда будет осуществляться бесплатно. Арендатор будет осуществлять только плату за проезд поездной бригады вагона-ресторана (кафе), самостоятельно выбирая тип вагона (СВ, купе, плацкарт и т.д.) и количество мест.

Расходы на содержание вагонов-ресторанов (кафе) - осуществление ремонтов, мойки вагонов, экипировка водой, топливом и другие услуги, которые обусловлены договором аренды, арендаторы будут оплачивать ежемесячно, согласно выставленным железной дорогой счетам.