Харьков получит из госбюджета 180 млн. грн. на ремонт дорог

До конца сентября 2011 года на ремонт дорог в городе Харькове из государственного бюджета поступит 180 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава Харьковской областной госадминистрации Михаил ДОБКИН.

«По дорогам финансирование должно идти следующим образом: до конца недели Харьков должен получить 50 млн. грн., до 1 октября – еще 130 млн. грн. Это на подготовку дорог именно в городе Харькове», - сказал он.

По словам М.ДОБКИНА, город уже получил деньги и начал работы по расширению и реконструкции проспекта Гагарина от пересечения с проспектом 50-летия СССР до улицы Аэрофлотской. Кроме этого, уже завершен ремонт автодороги в направлении поселка Бабаи, в окрестностях которого находится тренировочная база «Металлиста».

Губернатор сообщил, что на сегодняшний день отобран участок дороги протяжностью 11 км на трассе международного значения Киев – Харьков – Довжанский, где будет проведен капитальный ремонт. М.ДОБКИН выразил надежду, что в следующем году будет принято решение и выделено финансирование на реконструкцию в полном объеме этой автодороги.

«Если мы получим финансирование в начале года, то до начала чемпионата мы успеем», - подчеркнул губернатор.