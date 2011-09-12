ПЖД повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении по Крымской дирекции на 15-40%

Приднепровская железная дорога с 15 сентября повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении по Крымской дирекции железнодорожных перевозок на 15-40% в зависимости от расстояния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Повышение тарифов связано с необходимостью более полного возмещения расходов дороги по пригородным перевозкам.

По данным пресс-центра, за 8 месяцев 2011 г. по Крымской дирекции Приднепровская железная дорога в поездах пригородного сообщения перевезла 2, 702 млн. пассажиров на сумму 16 млн. грн., в том числе 1, 7033 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 10, 7625 млн. грн. Из местных бюджетов АР Крым за этот период ПЖД компенсировано 4 млн. грн. затрат на перевозку льготников.

Повышение пригородных тарифов по Днепропетровской, Криворожской и Запорожской дирекциям ж/д перевозок произошло с 25 февраля 2011 г.

«Таким образом, с нововведением по Крымской дирекции тарифы в пригородном сообщении по всей Приднепровской железной дороге будут едиными», - говорится в сообщении пресс-центра ПЖД.