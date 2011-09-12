Заявленная ФГИ стоимость мобильных активов "Укртелекома" ниже их оценочной стоимости - эксперт

Заявленная Фондом государственного имущества (ФГИ) стоимость мобильных активов "Укртелекома" (Utel) на уровне 6% стоимости самой компании значительно ниже их оценочной стоимости.

Такое мнение в интервью УНИАН высказала старший аналитик Dragon Capital Таисия ШЕПЕТКО.

По оценке Т.ШЕПЕТКО, стоимость бизнеса "Укртелекома" по предоставлению услуг мобильной связи составляет 336 млн. долл. "Для сравнения, инвестиции в развитие мобильного сегмента компании вплоть до 2010 г. составляют 1,28 млрд. грн. (227 млн. долл.), в то же время балансовая стоимость данных активов оценивалась в около 840 млн. грн. (110 млн. долл.) на конец 2010 г.", - сказала аналитик. "Таким образом, мы считаем, что фондовый рынок может отрицательно отреагировать на столь низкую оценку, озвученную ФГИ", - добавила она.

По ее словам, пока что также не совсем ясно, какой ориентир стоимости компании "Укртелеком", использовал оценщик в своих расчетах. "Если это цена приватизации предприятия, тогда его мобильное подразделение, исходя из доли 6%, оценивается в 79 млн. долл. В то же время, если брать текущую рыночную капитализацию компании, то цена мобильного бизнеса составит всего 54 млн. долл.", - отметила она.

При этом, по словам Т.ШЕПЕТКО, в любом из вышеприведенных случаев, рассчитанная стоимость явно ниже оценочной стоимости мобильных активов, о которой упоминали новые владельцы "Укртелекома", когда принимали решение об их отчуждении (более 25% активов предприятия на конец 2010 г., или 329 млн. долл.).

Напомним, по словам главы департамента договорного менеджмента Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Юрия НИКИТИНА, оценочная стоимость выделяемого из состава ПАО «Укретелеком» в отдельное юридическое лицо подразделения мобильной связи Utel составляет приблизительно 6% от реализационной цены (10 млрд. 575,1 млн. грн. - УНИАН) приватизированного пакета акций «Укртелекома». По его словам, таковы результаты проведенной еще до продажи контрольного пакета «Укртелекома» его независимой оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины предоставил разрешение собственнику контрольного пакета акций «Укртелекома» - компании «ЕСУ» - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо. Глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО отметил, что данное решение было выдано Фондом на соответствующее обращение компании «ЕСУ».

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.