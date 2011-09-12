Технических проблем у разбившегося под Ярославлем Як-42 не выявлено – предварительные данные МАК

Москва. Технических проблем у разбившегося под Ярославлем самолета Як-42 не выявлено.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна АНОДИНА сказала в Москве на совещании по вопросу безопасности полетов в гражданской авиации.

«По предварительным результатам расшифровки и анализа имеющихся данных, установлено, что взлетная масса самолета была в пределах допустимой. При проверке экипажем до взлета всех каналов управления все работало в штатном режиме, и руль высоты отклонялся также в штатном режиме», - сказала Т.АНОДИНА.

Он отметила, что метеоусловия на аэродроме, в том числе боковой ветер, не препятствовали выполнению полета.

«Двигатели работали до момента столкновения с препятствиями, перед взлетом стабилизатор и закрылки были во взлетном режиме. Разовых команд, свидетельствующих об отказе авиатехники, на записи параметрического самописца пока не выявлено», - подчеркнула она.

Т.АНОДИНА сообщила, что в научно-техническом центре МАК проведено восстановление записей и их расшифровка. Специалисты начали анализ и синхронизацию записей бортовых и наземных средств объективного контроля. К работе привлечены летные, научные и технические эксперты ОКБ Яковлева, линейные пилоты. Началась работа по идентификации голосов пилотов, добавила она.

По словам Т.АНОДИНОЙ, для проведения анализа действий экипажа на разбеге и оценки поведения самолета на этом этапе, кроме математического моделирования, которое сейчас проводится, принимается решение о проведении натурного эксперимента на базе летно-испытательного института.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек 7 сентября выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист А.Галимов, который сегодня скончался. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.