Кабмин предоставит госгарантии на привлечение кредита для строительства метро в Днепропетровске

Кабинет министров Украины предоставит государственные гарантии на привлечение 236 млн. евро кредита ЕБРР для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Есть поручение Президента Украины… На 99,9% я думаю, что гарантии правительством будут предоставлены», - уточнил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, три станции метро в Днепропетровске - «Музейная», «Центральная» и «Театральная» - будут введены в эксплуатацию до 2015 года.

Вице-премьер подчеркнул, что строительство будет продолжаться современным щитовым методом подземной проходки.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2011 года на заседании Кабинета министров одобрено распоряжение Кабмина о мерах по обеспечению введения в эксплуатацию до 2015 года второго пускового участка первой очереди днепропетровского метрополитена.

Справка УНИАН. Строительство Днепропетровского метрополитена было возобновлено в феврале 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время пребывания в Днепропетровске в октябре 2010 г. заявил, что финансирование строительства Днепропетровского метрополитена в 2011 г. должно составлять не менее 250 млн. грн. Фактически на сегодня ОАО «Днепрометрострой» получил из госбюджета 50 млн. грн, из которых 20 млн. грн пошли на погашение кредиторской задолженности предприятия и долгов по заработной плате метростроителям.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.