ДТП в Волынской области: погибли три человека

Вчера в 22.00 недалеко от с. Любимов Ковельского района Волынской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «КАМАЗ» с легковым автомобилем Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба МЧС.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.