ДТП в Волынской области: погибли три человека
09:12, 13 сентября 2011Транспорт/Связь
0
Вчера в 22.00 недалеко от с. Любимов Ковельского района Волынской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «КАМАЗ» с легковым автомобилем Volkswagen.
В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба МЧС.
По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter