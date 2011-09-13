Украина и Кипр подпишут соглашение о морском судоходстве

Украина и Кипр создадут Совместный морской комитет, в рамках которого будут рассматриваться вопросы двусторонних и международных морских перевозок.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве между правительствами государств утверждено распоряжением Кабинета министров Украины от 7 сентября «О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Кипр о морском судоходстве».

Проект соглашения предусматривает урегулирование таких вопросов сотрудничества между Украиной и Кипром, как обслуживание судов государств в портах, взаимное признание судовых документов и удостоверений лиц моряков договаривающихся сторон, трудоустройство моряков, взаимодействие государств во время бедствия и т.п.

В частности, положениями соглашения определено, что Республика Кипр гарантирует украинским судам в своих портах такое же отношение, как и к судам под своим национальным флагом. Это касается вопросов свободного доступа в порты, использования портовых средств для погрузки и разгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования всеми услугами для судоходства. Кроме того, такой же принцип будет действовать и по вопросам уплаты портовых сборов и платежей.

Аналогичные обязательства в отношении судов Кипра берет на себя и Украина.

Вместе с этим, стороны предпримут в соответствии со своим национальным законодательством все возможные меры для сокращения времени нахождения судов в собственных портах и упрощения действующих в портах административных и иных формальностей.