ДЖД за 8 месяцев увеличила грузоперевозки на 9,5%

За 8 месяцев 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено 99,8 млн. тонн грузов, что составляет 39,8% от общих объемов «Укрзализныци», и на 9,5% больше аналогичного периода 2010 года.

Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

При этом обеспечена среднесуточная погрузка в объеме 410 тыс. тонн.

Грузооборот составил 42 441,12 млн. т/км, что на 2,5% больше плана и на 9,1% - показателя соответствующего периода прошлого года. С начала года выгружено 1 млн. 449 тыс. 735 вагонов, что составляет 36% от общих объемов «Укрзализныци» и на 6,1% больше 8 месяцев 2010 г.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3 297 тонн - 103,1% к плану и 99,3% к аналогичному периоду 2010 года. Средняя техническая скорость составила 39,1 км/ч, что на 2,6% превышает плановый показатель и равняется прошлогоднему.

Как отмечается в сообщении, традиционно основным видом груза, который перевозит Донецкая железная дорога, является каменный уголь. За 8 месяцев текущего года его погружено 55,3 млн. тонн. Кроме этого, одними из основных видов грузов за этот период были черные металлы — 46,5 тыс. тонн, флюсы — 35,2 тыс. тонн, кокс — 26,9 тыс. тонн, нефтепродукты — 12,7 тыс. тонн, строительные материалы — 11,5 тыс. тонн и др.

Напомним, за первое полугодие 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено 73,8 млн. тонн грузов, что составляет 104,4% к плану и 108,7% к аналогичному периоду 2010 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).