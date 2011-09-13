Кабмин передал Днепропетровский метрополитен в собственность территориальной общины города

Кабинет министров Украины принял предложение Министерства инфраструктуры и Днепропетровского городского совета относительно передачи целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Днепропетровский метрополитен" из государственной собственности в собственность территориальной общины г. Днепропетровска.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№842-р от 7 сентября т.г.) размещено на сайте правительства.

Условием передачи является непринятие городским советом решений, вследствие которых указанное имущество может быть отчуждено в частную собственность.

Напомним, Днепропетровск ведет переговоры с ЕБРР о получении кредита в размере 230 млн. евро для продолжения строительства метрополитена. Главным препятствием для получения кредита мэр назвал отсутствие государственных гарантий и то, что метро не передано в собственность городу.

Справка УНИАН. Строительство Днепропетровского метрополитена было возобновлено в феврале 2011 года. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время пребывания в Днепропетровске в октябре 2010 года заявлял, что финансирование строительства Днепропетровского метрополитена в 2011 г. должно составлять не менее 250 млн. грн. Фактически на сегодняшний день ОАО «Днепрометрострой» получил из госбюджета 50 млн. грн., из которых 20 млн. грн. пошли на погашение кредиторской задолженности предприятия и долгов по заработной плате метростроевцам.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиною 7,8 км с шестью станциями.