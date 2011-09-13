На сегодняшний день в пиратском плену находяться 8 граждан Украины

На сегодняшний день в пиратском плену находятся два судна, в состав экипажей которых входят 8 граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, с 2008 года до настоящего времени было захвачено и совершены нападения на 36 судов с 171 гражданином Украины в составе экипажа.

С начала 2010 года в плен были захвачены 4 судна, в состав экипажа которых входили 14 граждан Украины. С начала 2011 года были захвачены 5 судов, в составе экипажей было 12 граждан Украины.