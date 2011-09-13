ДЖД за 8 месяцев 2011 г. предупредила хищений на свыше 360 тыс. грн.

За 8 месяцев 2011 года работники общих оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги предупредили 247 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 367 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, в ходе проведенных мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной ситуации на станциях и участках железной дороги, задержаны и переданы правоохранительным органам 337 расхитителей для принятия мер согласно действующему законодательству.

Как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся на открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

С целью предупреждения хищений работниками военизированной охраны с начала года сопровождено более 31 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами. Во время сопровождения, с целью отражения нападений злоумышленников на грузы, как предупредительное средство 11 раз применили табельное оружие.

Как отмечают на ДЖД, сохраняется тревожная тенденция роста фактов несанкционированного вмешательства в деятельность железной дороги в виде злонамеренного повреждения средств сигнализации и связи, подвижного состава, верхнего строения пути и другого инженерно-технического обустройства, которых с начала года насчитывается 459 случаев. Сумма ущерба составила 2 млн. 494,2 тыс. гривен.

Также работниками военизированной охраны проводится работа по профилактике правонарушений на других объектах железной дороги, которые больше всего страдают от преступных посягательств. В частности, за указанный период согласно статье 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в целях прекращения пребывания посторонних лиц на территории объектов железной дороги, перехода железнодорожного пути в неустановленных местах задержано 456 человек, из которых 408 были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 14 тыс. грн.