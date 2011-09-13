«Укрзализныця» создаст логистический центр

«Укрзализныця» создает логистический центр — единую структуру по взаимодействию клиента с железными дорогами.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом сказал заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО на семинаре-совещании, посвященном вопросам развития процессов информатизации коммерческого хозяйства «Укрзализныци» в условиях предоставления услуг клиентам по европейским стандартам, проходящем в Алуште 13-15 сентября.

По словам заместителя генерального директора «Укрзализныци» нормативная база уже нарабатывается, следовательно, планируется, что центр начнет работать уже к концу 2011 года.

«Логистический центр, который будет действовать «от двери до двери», кроме информационной работы со станциями железных дорог, должен взаимодействовать с клиентами-грузоотправителями, с владельцами подвижного состава, с операторскими и экспедиторскими компаниями, с грузовыми терминальными комплексами, - центр должен скоординировать работу всех участников рынка», - отметил П.НАУМЕНКО.

Согласно сообщению, ГП «Украинский центр транспортной логистики» будет создаваться совместно с региональными филиалами и контакт-центрами по работе с клиентами на железных дорогах.