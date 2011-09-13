Директором по маркетингу компании ВОЛЯ назначен Гуменюк

Директором по маркетингу (CMO) компании ВОЛЯ назначен Ярослав ГУМЕНЮК.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, на этой должности Я.ГУМЕНЮК будет нести ответственность за все процессы, связанные с разработкой и реализацией маркетинговой стратегии компании. В его обязанности будет входить управление разработкой, внедрением и продвижением расширяющегося перечня продуктов и услуг компании для удовлетворения потребностей растущей клиентской базы ВОЛИ и усиления ее позиции на телекоммуникационном рынке страны.

Справка УНИАН. Ярослав ГУМЕНЮК окончил экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Занимал руководящие позиции на «Нашем Радио», предприятиях «Ласуня» и «Олимп». В телекоммуникациях – с 2006 года. Участвовал в проекте выхода бренда Beeline в Украине, интеграции Beeline в Киргизии в рамках группы «ВымпелКом». Последние 3 года работал руководителем подразделения бизнес-анализа в компании «Киевстар».

ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.