Железная дорога перевезла свыше 7,7 млн. тонн зерновых

С начала года железные дороги Украины перевезли 7,764 млн. тонн зерновых грузов, из них 5,2 млн. тонн перевезено на экспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, во внутреннем сообщении перевезено 2,5 млн. тонн зерна. В частности, Донецкая железная дорога перевезла 279,9 тыс. тонн, Приднепровская - 832,9 тыс. тонн, Южная перевезла 1503,9 тыс. тонн, ЮЗЖД - 2045,7 тыс. тонн, Львовская - 388,8 тыс. тонн , Одесская - 2712,8 тыс. тонн.

Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По состоянию на 12 сентября 2011 года на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, на пути следования к ним находится 6741 загруженных зерновозов.

В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов Укрзализныци составляет 11 579 вагонов.