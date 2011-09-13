При условии надлежащего финансирования «Укрзализныця» готова отремонтировать все пригородные поезда. Как сообщает пресс-центр ведомства, за 8 месяцев текущего года «Укрзализныця» отремонтировала капитальным ремонтом в условиях заводов 67 секций пригородных электропоездов, что на 10 секций более чем запланировано и на 13 секций больше чем за соответствующий период прошлого года.

Всего на железных дорогах Украины требуют проведения капитальных ремонтов 523 секций электропоездов и 66 единиц дизель-поездов.

На протяжении текущего года другими видами ремонтов в условиях моторвагонных депо отремонтировано 4509 секций электропоездов (при плане 4328 секций) и 269 единиц дизель-поездов (при плане 246 единиц).

В целом состояние имеющегося моторвагонного подвижного состава, основное количество которого разрабатывалось и поставлялось на железной дороге в 1960-1970 годах подошел к критической черте и в ближайшее время должен быть списан. Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет по электропоездам - 80,3%; дизель-поездам - 93,1%.