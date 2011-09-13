Припейд-абоненты получили возможность зарегистрироваться у операторов

Министерство юстиции зарегистрировало «Порядок регистрации абонентов, которые получают телекоммуникационные услуги без заключения договора с операторами в письменной форме», утвержденный Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Порядок регистрации абонентов был подготовлен НКРС во исполнение требований Закона Украины от 1 июля 2010 г. № 2392-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно увеличения перечня услуг" и в соответствии с Планом деятельности НКРС по подготовке проектов регуляторных актов на 2011 год.

Данный регуляторный акт разработан с целью совершенствования порядка предоставления и получения телекоммуникационных услуг по переносу абонентских номеров (при переходе от одного оператора к другому) и использованию персональных номеров, а также урегулированию отношений между абонентами и операторами телекоммуникаций во время возвращения неиспользованных средств с лицевых счетов абонентов.

Порядок регистрации абонентов, в частности, определяет, что абонент, который получает телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, может зарегистрироваться у оператора, предоставив ему персональные данные в соответствии с Законом Украины "О телекоммуникациях" в порядке, установленном НКРС. Разработан перечень документов, которые необходимо подать потребителю для внесения персональных данных в базу данных оператора, а также определен срок осуществления регистрации абонента оператором, предоставление ему подтверждения о регистрации и сроке хранения в базе данных.