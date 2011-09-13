ЮЗЖД добавила остановку в Фастове для электропоездов повышенного комфорта

Учитывая пожелания пассажиров, Юго-Западная железная дорога с 14 сентября текущего года вводит остановку на ст. Фастов для электропоездов повышенного комфорта № 862/861 Киев-Житомир-Киев и № 884 Житомир-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, кроме того, с 17 сентября текущего года, учитывая пожелания пассажиров, будет изменено расписание движения этих электропоездов.

Поезд № 861 Киев - Житомир будет отправляться из Киева в 18 ч 25 мин., остановка по ст. Фастов в 19 ч. 10 мин., прибытие на ст. Житомир в 20 ч. 14 мин.

Электропоезд № 862 Житомир-Киев - отправление из Житомира в 6 ч. 05 мин., остановка по ст. Фастов в 7 ч. 10 мин., прибытие на ст. Киев в 7 ч. 51 мин. Электропоезд № 884 Житомир—Киев - отправление из Житомира в 20 ч. 29 мин., остановка по ст. Фастов в 21 ч. 35 мин., прибытие на ст. Киев - в 22 ч. 20 мин.