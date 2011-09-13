"АэроСвит" и профсоюз работают над соглашением по трудовому спору

Администрация авиакомпании "АэроСвит" и профсоюз бортпроводников авиакомпании работают над текстом соглашения по решению трудового спора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, во вторник, 13 сентября, состоялась встреча и.о. генерального директора "АэроСвита" Александра АВДЕЕВА и руководителей ряда структурных подразделений авиакомпании с представителями профсоюза бортпроводников. В частности, администрация представила проект решения оставшихся финансово-экономических проблем, включая графики погашения задолженности по оплате труда, допущенной предыдущим руководством авиакомпании в период кризиса 2008-2009 годов.

Как отмечают в компании, по итогам сегодняшнего диалога стороны договорились продолжить обсуждение нерешенных вопросов на очередной встрече в конце текущей недели. При этом совместно отрабатывается соглашение по разрешению коллективного трудового спора.

Как напоминают в компании, еще в марте 2011 г., комиссия по примирению (в составе представителей бортпроводников и администрации авиакомпании) сняла многие претензии, включая бытовые и производственные проблемы, как выполненные. Тогда же между администрацией и профсоюзом была достигнута договоренность о совместной разработке нормативных документов и графика решения большинства финансово-экономических претензий.

Напомним, на днях появилась информация, что конференция бортпроводников авиакомпании «АэроСвит» (Киев) 9 сентября приняла решение начать забастовку в 00.00 28 сентября с целью решения коллективного трудового спора, зарегистрированного еще в феврале т.г.

По данным бортпроводников, авиакомпания в полном объеме выполнила лишь 1 требование из 9. В свою очередь, по данным «АэроСвита», «большинство позиций, включенных в перечень претензий бортпроводников, это либо решенные проблемы, либо находящиеся в стадии обсуждения и подготовки документов». В компании отмечали, что, как и в случае с недавней акцией протеста пилотов, «кто-то извне манипулирует профсоюзными активистами авиакомпании».

Напомним, 1 августа 2011 г. состоялась акция протеста пилотов самолетов Боинг-737 компании «АэроСвит», из-за чего в первой половине дня не были своевременно отправлены до 5% рейсов "АэроСвита". В частности, профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованием, в частности, индексации выплат, выплаты задолженности. По результатам переговоров авиакомпанией был подписан меморандум о выплате задолженности за июнь, задолженности по выслуге лет за 2008-2009 гг., задолженности, связанной с оплатой труда вторых пилотов «Боинг-737».