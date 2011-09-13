Основная нагрузка на перевозку болельщиков Евро-2012 ляжет на Укрзализныцю

В Украине основная нагрузка на перевозку болельщиков чемпионата Европы по футболу в 2012 году внутри страны ляжет на «Укрзализныцю».

Об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ после открытого урока в учебно-воспитательном комплексе №1.

Он отметил, что «в процессе подготовки к чемпионату мы искали много решений, которые могли бы помочь, например, в вопросе транспортного обеспечения турнира».

М.ЛУБКИВСКИЙ подчеркнул, что именно железная дорога обеспечит основную внутреннюю перевозку пассажиров в Украине и она должна быть готова к этому. «Мы возлагаем значительные ожидания на «Укрзализныцю». Мы провели несколько семинаров для наших коллег с «Укрзализныци» на базе швейцарской железной дороги. И сегодня мы можем констатировать, что на «Укрзализныцю» ляжет основная загрузка с точки зрения перевозки болельщиков внутри страны», - сказал директор турнира Евро-2012 в Украине.