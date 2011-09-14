На юге Индии при столкновении двух поездов 15 человек погибли и около 100 ранены

15 человек погибли и около 100 ранены в результате столкновения двух поездов на юге Индии.

Катастрофа произошла накануне в 80 км к юго-западу от Ченнаи, столицы штата Тамилнад. Пассажирский экспресс врезался там в хвостовые вагоны другого поезда, остановившегося по стоп-сигналу светофора. Несколько вагонов сошли с рельсов, что привело к человеческим жертвам, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Индиан экспресс".

Все раненые доставлены в больницы. На месте крушения проводится расследование.

Железнодорожная сеть Индии считается одной из крупнейших в мире. Ежедневно она перевозит до 14 млн. пассажиров. По числу аварий индийские железные дороги также занимают одно из первых мест. Инциденты на железнодорожном транспорте происходят в стране в основном из-за плохого технического состояния поездов и в результате так называемого человеческого фактора.