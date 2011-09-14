Следствие установило: Як-42 рухнул из-за "ошибки блондинки"

Причина авиакатастрофы Як-42 под Ярославлем, унесшей жизни 44 человек, установлена: самолет взлетал с невыключенным стояночным тормозом, заявил газете "Московский комсомолец" источник в авиапроме, близкий к расследованию. Как утверждает собеседник издания, комиссия установила, что к трагедии привел грубый прокол пилотов, который автомобилисты называют "ошибкой блондинки", и самолет взлетал на "ручнике".

Как пишет "МК", стояночный тормоз самолета является аналогом ручного тормоза в автомобиле и используется только во время стоянки. Хотя воздушное судно, находясь на стояночном тормозе, может тронуться с места и проехать какое-то расстояние, мощности двигателя для полноценного разгона и взлета в таком состоянии не хватает.

По данным источника "МК", из расшифровки "черных ящиков" Як-42 выяснилось, что перед взлетом командир воздушного судна Андрей Соломенцев приказал второму пилоту Игорю Жевелову взять управление на себя, объяснив решение плохим самочувствием. При этом, отмечает издание, за отключение стояночного тормоза отвечает именно командир самолета.

Источник не исключает, что когда Як-42 начал разгон, пилоты наконец заметили, что взлетают на "ручнике", и отключили его, однако было уже слишком поздно. Экипаж мог решить продолжать взлет, понадеявшись на большой запас ВПП - самолет стартовал с половины полосы.

Возможно, прояснить ситуацию поможет следствию выживший в катастрофе бортинженер Александр Сизов. Он мог видеть, что происходило со стояночным тормозом. Пока с Сизовым, проходящим лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, следователям не разрешают общаться врачи.

Летчик-испытатель Сергей Кнышов заявил газете, что ему с трудом верится в версию взлета на "ручнике", потому что такое не заметить невозможно. Хотя, если командиру стало плохо во время полета и руководил взлетом второй пилот, могло произойти и такое, отметил эксперт. По словам Кнышова, при нынешнем уровне обучения и ужасающей ситуации в российской авиации в целом, второй пилот - "это практически ноль".

По сведениям "МК", официальное заключение о причинах катастрофы может быть подготовлено уже в среду.