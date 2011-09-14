Железные дороги Украины за 8 месяцев увеличили грузоперевозки на 8,4

За восемь месяцев 2011 года железнодорожным транспортом Украины перевезено 303,6 млн. тонн грузов, что на 8,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци».

В частности, на протяжении этого периода выросли объемы транзитных перевозок - на 13,3%, внутренних - на 8,9%, экспортных - на 7,7% и импортных на 0,4%.

Во внутреннем соединении перевезено 165,5 млн. тонн грузов. Среди них преобладали каменный уголь – 61,4 млн. тонн, железная и марганцевая руды – 26,9 млн. тонн и минстройматериалы – 26,4 млн. тонн.

Экспортных грузов перевезено почти 83 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составляли железная и марганцевая руды – 22,4 млн. тонн, минстройматериалы – 17,4 млн. тонн, черные металлы – 15,3 млн., зерно и продукты помола – 5,6, каменный уголь – 4,9 млн. тонн, нефть и нефтепродукты – 2,7 млн. тонн.

В транзитном сообщении перевезено 35 млн. тонн грузов. Основу транзита составляли нефть и нефтепродукты – 10,7 млн. тонн, каменный уголь – 5,9 млн. тонн, железная руда и марганцевая руда 8 млн. тонн, химикаты – 1,9 млн. тонн и черные металлы – 1,8 млн. тонн.

При импортных перевозках основную часть грузов составили каменный уголь – 7,9 млн. тонн, нефть и нефтепродукты 2,7 млн. тонн, железная и марганцевая руды – 2,3 млн. тонн и минстройматериалы – 1,4 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, перевозка грузов железнодорожным транспортом Украины за 7 месяцев т.г. по сравнению с январем-июлем 2010 г. выросла на 9,1% - до 264,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 9,1% - до 216,7 млн. тонн.

На протяжении 2010 года железные дороги Украины перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.