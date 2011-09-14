«Укрзализныця» обсудила в Пекине вопросы развития транспортных коридоров

«Укрзализныця» обсудила в Пекине (Китайская Народная Республика) вопросы развития транспортных коридоров.

Как сообщил УНИАН пресс-центр ведомства, 6-9 сентября 2011 года в Пекине состоялась XXXIX сессия Совещания министров ОСЖД (Организация содружества железных дорог), в которой приняли участие делегации стран - членов ОСЖД из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Китая, КНДР, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Чехии и Эстонии.

В ходе работы сессии обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между железнодорожными системами, согласование транспортного права разных стран, ускорения пересечения грузами границ, взаиморасчетов между железнодорожными администрациями, тарифная политика и т.д.. Кроме того, большое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития транспортных коридоров, внедрению унифицированной накладной ЦИМ/СМГС и очертанию основных направлений работы на 2012 год.

Справка УНИАН. Организация Сотрудничества железных дорог является международной транспортной организацией, созданной в 1952 году с целью развития международных грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, научно-технического сотрудничества, содействия техническому прогрессу, координации работы по развитию международных железнодорожных коридоров. Штаб-квартира организации находится в г. Варшава (Польша). Членами ОСЖД являются транспортные министерства, центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом 25-ти стран. Шесть органов управления железными дорогами западноевропейских государств имеют статус наблюдателей. Более 31 европейской компании имеют статус присоединенных предприятий.