Убытки ДЖД от пригородных перевозок за 8 мес.выросли более чем на 16% - до 315 млн. грн.

За 8 месяцев т.г. убытки Донецкой железной дороги от пригородных перевозок составили 315,1 млн. грн., что на 44,1 млн. грн. (16,2%) больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, покрытие расходов доходами при осуществлении пригородных перевозок составляет лишь 5,95%.

В частности, за 8 месяцев т.г. по железной дороге в пригородном сообщении перевезено 32,5 млн. человек, из них свыше 29,1 млн. (89,5%) - пассажиры льготных категорий. Ежемесячно ДЖД несет убытки от пригородных пассажирских перевозок в размере более 39,4 млн. грн.

Как отмечается в сообщении, критической является ситуация с получением компенсации за льготные перевозки пассажиров. В частности, с начала года Донецкой железной дорогой перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 18 млн. 424,5 тыс. грн., компенсация получена лишь в размере 5 млн. 378,5 тыс. грн. - 29% от необходимой суммы.

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 16 млн. 517,4 тыс. грн., а получено всего 5 млн. 080,2 тыс. грн. компенсации (30,8%). Кроме задолженности госадминистраций за этот год, Донецкая железная недополучила за 2010 год от Донецкой областной госадминистрации - 9,2 млн. грн. и от Луганской областной госадминистрации - 1,0 млн. грн.

За этот год от Донецкой областной госадминистрации получено 3 млн. 799,7 тыс. грн. (28,4%); от Луганской областной госадминистрации - 1 млн. 280,5 тыс. грн. (40,8%); от Министерства образования и науки Украины - 298,3 тыс. грн. (18%). От Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсация не поступает вообще.

Как отмечают на дороге, если ситуация с компенсацией за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении не изменится к лучшему, Донецкая железная дорога будет отменять наиболее убыточные и наименее популярные поезда.

Согласно информации пресс-службы ДЖД, на сегодняшний день тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении значительно ниже по сравнению с другими видами транспорта. В частности, согласно Правилам перевозок, стоимость проезда в пригородном сообщении до 5 км составляет 3,8 грн., до 20 км - 5,0 грн., а максимальная (до 300 км с одной пересадкой) - 20,0 грн. 26 категорий пассажиров имеют льготы на проезд в пригородном сообщении.