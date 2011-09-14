ВУЗы железнодорожной отрасли начинают обучение работников на должность коммерческих агентов

Высшие учебные заведения железнодорожной отрасли начали организовывать работу по целевому обучению работников по специальности «Агент коммерческий».

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», об этом в интервью журналистам сказал начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

Он напомнил, что в функциональные обязанности агентов входит: оформление перевозочных документов и осуществление расчетов на перевозку грузов; организация работы по выполнению грузовых и коммерческих операций (погрузка, выгрузка, прием, выдача и взвешивание груза); предоставление справочно-информационного сервиса по условиям перевозки и тарифов.

Как ранее сообщалось, с 1 июля 2011 года на железных дорогах Украины был введен электронный документооборот при перевозке грузов во внутреннем сообщении. Учитывая это, для специалистов, оформляющих документы при грузовых перевозках, будет проведено специальное обучение для получения новой профессии - агента коммерческого. «Укрзализныця» заменила должности товарного кассира и приемосдатчика груза на должности агентов коммерческих с целью реорганизации подхода к качеству обслуживания клиентов. Прием работников на должность коммерческих агентов, связанную с оформлением грузовых перевозок на автоматизированных рабочих местах, начат с 1 августа 2011 года.