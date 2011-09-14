ЛЖД начинает отбор волонтеров к Евро-2012

С 15 сентября по 15 октября на Львовской железной дороге будет продолжаться отбор волонтеров, которые будут работать на железной дороге во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Как сообщает пресс-служба ЛЖД, к участию в конкурсе приглашают студентов вузов железнодорожного транспорта III-IV уровней аккредитации.

Среди основных требований, которые организаторы выдвигают к будущим волонтерам, прежде всего, - возраст от 18 до 23 лет; привлекательные внешние данные; разговорный английский язык (второй иностранный язык является дополнительным преимуществом); взвешенное решение стать волонтером и искреннее желание оказания помощи участникам чемпионата и болельщикам.

Кандидаты должны быть доброжелательными и уравновешенными, вежливыми, уметь работать в коллективе.

Конкурсный отбор проведут в три этапа. С 15 по 30 сентября - прием заявлений, с 1 по 15 октября - проведение собеседований, а с 15 по 18 октября все кандидаты получат положительные или отрицательные ответы.

На Львовской железной дороге волонтеров планируют задействовать в пассажирских вагонах, где они будут предоставлять информационные услуги пассажирам.