"Датагруп" построила собственный переход магистральной сети на Россию

В сентябре текущего года оператор "Датагруп" завершил первый этап строительства собственного стыковочного канала магистральной сети с Россией. Стык построен в Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Посредством данного перехода организовано включение 3 каналов по 10 Гб/с в Московскую точку обмена MSK-IX.

В пресс-службе отметили, что MSK-IX — некоммерческая организация, которая предоставляет интернет-операторам нейтральную инфраструктуру для размещения оборудования, организации связей и обмена трафиком на основе прямых двухсторонних договоренностей. В ближайший месяц пропускная способность на MSK-IX будет увеличена и доведена до 50 Гб/с.

Подобное расширение позволит «Датагруп» улучшить «коннективити» сегмента сети Интернет, который принадлежит «Датагруп», увеличить пропускную способность внешних каналов связи, уменьшить задержки к российским ресурсам. В том числе данное расширение позволяет оператору организовывать ethernet L2-каналы (организация виртуальной частной сети) для корпоративных клиентов по кратчайшему пути.

Таким образом, к существующим трем независимым магистральным переходам в Европу — Словакия, Венгрия, Польша – добавлен четвертый: Россия. Общая пропускная способность международных каналов составляет более 130 Гб/с с учетом осуществлённого расширения.

Справка УНИАН. "Датагруп" образована 10 лет назад. Компания обслуживает 11 500 км DWDM сети и 4320 км внутригородских сетей. Общая пропускная способность составляет 130 Гб/с. Абонентов обслуживают 60 офисов компании в 40 городах Украины. Количество домохозяйств, которые потенциально могут быть подключены к сети «Домашнего телекома», составляет 780 тыс. квартир и частных домов (в настоящее время количество абонентов составляет 226 тыс.).