Аэропорту «Донецк» до конца года из госбюджета должны выделить 300 млн. грн.

Для завершения строительных работ в международном аэропорту «Донецк» до конца текущего 2011 года из государственного бюджета должны выделить еще 300 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкого облсовета Андрей ФЕДОРУК после проведения очередной шестой сессии областного совета шестого созыва.

Говоря о завершении строительства аэропорта в Донецке, он отметил, что «до конца года еще должно быть выделено около 300 млн. грн. на те работы, которые требуют первоочередного завершения».

А.ФЕДОРУК напомнил, что в целом на строительство аэропорта «Донецк» (строительство нового терминала, новой взлетно-посадочной полосы, перронов) было уже выделено 10,6 млн. грн. из бюджета Донецкого областного совета и более 1,1 млрд. грн. из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в донецком аэропорту 26 июля текущего 2011 года была введена в эксплуатацию новая современная взлетно-посадочная полоса. Новый терминал международного аэропорта планируется построить к 28 декабря нынешнего года. Для полетов авиакомпаний терминал намерены открыть в марте следующего 2012 года.