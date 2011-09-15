ПЖД направит 470 млн. грн. на подготовку к работе в осенне-зимний период

Приднепровская железная дорога направит 470 млн. грн. на подготовку к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

К 1 ноября т.г. на дороге будет завершен ремонт 448 км путей, подготовлены все погрузочно-разгрузочные пункты, системы централизованного блокирования и связи, контактная сеть, электрообогрев и пневмообдувка стрелочных переводов, а также снегоочистные машины и механизмы.

С целью обеспечения предстоящей зимой бесперебойной работы подвижного состава с 1 сентября во всех локомотивных депо Приднепровской ж/д начался техосмотр.

Также ведутся ремонтные работы в производственных помещениях и котельных, закупается теплая одежда и спецобувь для железнодорожников. По состоянию на 10 сентября на ПЖД выполнено около 80% запланированных мероприятий по подготовке к зиме.

Справка УНИАН. ПЖД входит в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.