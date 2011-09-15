В Житомире автомобиль врезался в детскую коляску. Ребенок госпитализирован
10:47, 15 сентября 2011Транспорт/Связь
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В Житомире автомобиль врезался в детскую коляску. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ГАИ в Житомирской области.
Около 18 часов 14 сентября на улице Черняховского в г. Житомире водитель автомобиля ВАЗ 31-летний житель Житомирского района наехал на детскую коляску, с которой женщина пересекала проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу.
В результате ДТП годовалый ребенок, находившийся в коляске, получил травмы и был госпитализирован в одну из житомирских больниц.
В целом на автодорогах Житомирской области на протяжении прошлых суток зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
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