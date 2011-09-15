В Житомире автомобиль врезался в детскую коляску. Ребенок госпитализирован

В Житомире автомобиль врезался в детскую коляску. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ГАИ в Житомирской области.

Около 18 часов 14 сентября на улице Черняховского в г. Житомире водитель автомобиля ВАЗ 31-летний житель Житомирского района наехал на детскую коляску, с которой женщина пересекала проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу.

В результате ДТП годовалый ребенок, находившийся в коляске, получил травмы и был госпитализирован в одну из житомирских больниц.

В целом на автодорогах Житомирской области на протяжении прошлых суток зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.