В Киевском метрополитене умер мужчина

Сегодня утром в одном из вагонов поездов Киевского метрополитена внезапно умер мужчина.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, трагедия произошла около 10.00 на станции метро «Оболонь».

Бригада скорой помощи, которая приехала на место вызова, констатировала смерть мужчины.

По данным милиции, движение поездов не останавливалось, поскольку человека вынесли из вагона и положили на платформу.