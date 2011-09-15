УЗ планирует создать Единый расчетный центр и унифицировать перевозочные документы

В целях оптимизации расчетов клиентов за внутренние и внешние перевозки «Укрзализныця» планирует создать Единый расчетный центр (ЕРЦ).

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сказал начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК на семинаре-совещании «Развитие процессов информатизации коммерческого хозяйства «Укрзализныци» в условиях предоставления услуг клиентам по европейским стандартам», проходящем в Алуште 13-15 сентября.

«Мы начали новый этап информационного обеспечения грузовых перевозок, что закончится полной ликвидацией бумажного документооборота при перевозке и качественно новым уровнем развития транспортно-экспедиционного обслуживания клиентов», - сообщил В.ИВАЩУК. По его словам, будущий центр будет обрабатывать все документы по однотипной технологии и для этого планируется унификация программного обеспечения для обработки документов. В ЕРЦ будут действовать единый на территории Украины договор и заказ на услуги, единый идентификатор отправителя и использования электронного документа с цифровой подписью.

В результате создания центра на основании усовершенствованного программного обеспечения железнодорожники получают логический контроль информации, оперативное проведение расчетов, оптимизации формирования отчетности грузовых железнодорожных станций и общей отчетности Единого расчетного центра.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» также планирует перейти на единую стратегию расчетов в импортных, экспортных и транзитных перевозочных операциях.