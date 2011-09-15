На захваченном пиратами в Гвинейском заливе судне находятся двое украинцев - МИД

Посольство Украины в Республике Кипр подтвердило присутствие двух граждан Украины среди 23-х членов экипажа захваченного пиратами в ночь на 15 сентября с.г. судна Mattheos I.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА.

По данным Норвежской ассоциации судовладельцев, нападение было осуществлено в Гвинейском заливе на расстоянии около 40 морских миль от дельты реки Нигер.

С целью скорейшего решения вопроса об освобождении украинцев Посольствам Украины в Испании, Нигерии и в Республике Кипр поручено в срочном порядке установить контакт с компанией-оператором указанного судна, а также компетентными органами соответствующих стран.

Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Испании, Нигерии, Республике Кипр и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, по состоянию на 13 сентября в пиратском плену находились 8 граждан Украины.