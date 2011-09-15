ЮЗЖД объявила конкурс по отбору волонтеров к Евро-2012

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в течение месяца, начиная с 15 сентября т.г., будет проводить конкурс по отбору волонтеров для оказания информационных услуг в пассажирских поездах на период проведения в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Конкурс проводится среди студентов вузов железнодорожного транспорта III-IV уровня аккредитации в возрасте от 18 до 23 лет, владеющих разговорным английским языком. Дополнительным преимуществом для участия студента в мероприятиях является владение несколькими иностранными языками. Также среди требований - взвешенное решение стать волонтером, искреннее желание помогать, быть доброжелательным и уравновешенным, умение улыбаться и работать в коллективе.