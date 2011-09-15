«Укрзализныця» подготовит к зиме почти 5 тыс. пассажирских вагонов

«Укрзализныця» начала подготовку к зиме, и подготовит почти 5 тыс. пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, в период с 15 сентября по 25 октября 2011 г. «Укрзализныця» проведет осенне-зимний комиссионный осмотр и техническое обслуживание пассажирских вагонов в целях обеспечения устойчивой работы пассажирского вагонного парка в период зимних перевозок 2011-2012 годов.

К зимним перевозкам «Укрзализныця» планируется подготовить 4898 пассажирских вагонов, из них 3055 - с электрической системой отопления. В частности, Юго-Западная железная дорога к зиме подготовит 1019 вагонов, Приднепровская - 1034, Львовская - 843, Южная - 700, Донецкая - 689, Одесская - 613.