Между Украиной и Катаром будет установлено регулярное воздушное сообщение

Между Украиной и Государством Катар будет установлено регулярное воздушное сообщение.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение «О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством государства Катар о воздушном сообщении» было одобрено 14 сентября 2011 года на заседании правительства.

Соглашение будет определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Катаром и порядок назначения авиапредприятий. Также документом будут установлены условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов.

Соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Катаром будет предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа и позволит авиапредприятиям заключать коммерческие договоренности на выполнение перевозок с совместным использованием кодов и пр.

Соглашение между правительствами обеих стран о воздушном сообщении разработано для создания двусторонней договорно-правовой базы для установления регулярного воздушного сообщения между Украиной и Государством Катар.