ЛЖД летом увеличила перевозки пассажиров на 4,2% - до 3 млн. человек

В течение июня-августа 2011 г. на Львовской железной дороге в прямом и местном сообщении перевезено 3 млн. 065,753 тыс. пассажиров, что на 4,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ЛЖД, от реализации билетов железнодорожники получили 284 млн. 529 тыс. 804,35 грн., что на 7,3% больше прошлогоднего показателя.

В следующем году на магистрали ожидают роста пассажирских перевозок на 8-10% по сравнению с показателями текущего года, учитывая проведение в Украине Евро-2012.

Как отмечается в сообщении, основными направлениями летних перевозок были южное и крымское. В частности, за 3 месяца лета в направлении Крыма перевезено 189 тыс. 323 пассажира, обратно - 204 тыс. 039 пассажиров. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 10%, поэтому пассажирские поезда курсировали неполными схемами из-за отсутствия пассажирских вагонов.

Также в течение лета ЛЖД выполнила 1242 заявки на перевозку организованных групп детей (всего 48 700 школьников), что на 16% больше, чем в прошлом году.

Более чем вдвое выросло количество использования вагонов для людей с ограниченными физическими возможностями: в этом году за летние месяцы такой услугой воспользовались 140 человек (в 2010 году - 62 инвалида). Самыми популярными направлениями для курсирования таких вагонов были Симферополь, Славянск, Херсон и Киев.