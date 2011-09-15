Подготовка к Евро-2012 на железных дорогах идет в соответствии с графиком — Козак

По результатам комиссионного осмотра 15 сентября участка Донецк-Ясиноватая-Лозовая-Днепропетровск, который осуществлялся на территории трех железных дорог, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что все работы выполняются согласно графику, и это дает право заявлять, что железнодорожный транспорт Украины четко и своевременно выполнит все задачи по подготовке к проведению в Украине Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

Согласно сообщению, программа поездки включала осмотр важнейших объектов, которые строятся в рамках внедрения ускоренного железнодорожного движения, реконструкции вокзалов, электрификации железных дорог и т.п.

Первым объектом осмотра стал вокзальный комплекс станции Донецк, где проводятся работы по реконструкции старого здания вокзала и строительству пригородного и транзитного вокзалов. Генеральный директор отметил, что работы проводятся согласно графику и до конца года будут завершены.

Также В.КОЗАК осмотрел локомотивное депо Ясиноватая-Запад, где будет создан сервисный центр для обслуживания новых электровозов 2ЭЛ4. Сейчас уже начаты работы по проектированию строительства нового цеха по ремонту электровозов. К инвестиционному проекту по созданию сервисного центра должны привлечь завод-производитель, который будет поставлять новую технику на украинские дороги. Само же строительство начнется уже в следующем году. По словам В.КОЗАКА, строительство сервисного центра - часть важного инвестиционного проекта «Укрзализныци» по обновлению тягового подвижного состава.

Кроме того, на станции Лозовая гендиректор совместно с руководством Южной железной дороги проверил ход проведения реконструкции тяговой подстанции Лозовая и технологию работы станции в условиях стыковки переменного и постоянного тока. Также он проинспектировал ход реконструкции путепровода на станции Лозовая. На сегодня выполнено около 45% общего объема работ по реконструкции путепровода, отмечается в сообщении.

«Главной нашей целью является создание комфортных условий для перевозки пассажиров с максимальной скоростью, которая возможна в наших условиях, и мы выполним все взятые на себя обязательства», - подчеркнул В.КОЗАК.