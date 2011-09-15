НКРС выделила операторам ресурс на 47 тыс. номеров

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) операторам связи было предоставлено 17 разрешений на использование номерного ресурса общей емкостью 47 тыс. номеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия выдала ООО «Интернациональные Телекоммуникации» 17 разрешений на использование номерного ресурса, а именно: 10 разрешений на использование номерного ресурса емкостью 1000 номеров каждый в городах Алчевск, Лисичанск и Северодонецк (Луганская обл.), в гг. Артемовск, Енакиево и Славянск (Донецкая обл.), гг. Никополь и Павлоград (Днепропетровская обл.), в Ренийском районе Одесской области и Уманском районе Черкасской области; 4 разрешения - на ресурс емкостью 2000 номеров каждый в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в г. Краматорск (Донецкая обл.) и в г. Мелитополь (Запорожская обл.); 2 разрешения на ресурс емкостью 3000 номеров каждый в г. Горловка (Донецкая обл.) и в г. Днепродзержинск (Днепропетровская обл.), номерной ресурс емкостью 5000 номеров в г. Макеевка (Донецкая обл.) и номерной ресурс емкостью 20 000 номеров в г. Киев.

В связи с обращением ООО «Фринет» по поводу переоформления номерного ресурса НКРС рассмотрела деятельность оператора относительно решения вопросов о строительстве собственной сети и переоформила разрешение на 5000 номеров в Киеве.

Комиссия также переоформила 277 разрешений, выданных ПАО «Укртелеком» на использование кода конечных пунктов сигнализации сети СКС-7, кода транзитных пунктов сигнализации сети СКС-7, кода международных пунктов сигнализации, и разрешение на использование кодов 55-Х1Х2-Х3 пункта сигнализации сети СКС-7 на территории Украины.