НКРС выдала лицензии 5 операторам в сфере телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на очередном заседании приняла решение о выдаче 5 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия приняла решение о выдаче лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ЧП «Чайкоф» в п. Кореиз АР Крым, ООО «НВП «Донбастелесупутник» в г. Амвросиевка Донецкой области, ООО «Цифровые Коммуникации Симферополя» в г. Симферополь и ООО «Ибериус» (г. Полтава, г. Кременчуг Полтавской области). Кроме того, ООО «Ибериус» выдана лицензия на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей проводного радиовещания.

На заседании своим решением Комиссия выдала ЧП телерадиокомпания «Артимакс» лицензию на дополнительную полосу радиочастот для широкополосного радиодоступа на территории Николаевской области. Этим же решение Комиссия продлила ООО «Восток телеком» срок действия лицензии для цифровой сотовой радиосвязи CDMA-800 на территории АР Крым, Полтавской, Винницкой, Сумской и Хмельницкой областей.