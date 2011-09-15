Intel заключила соглашение с Google по разработке смартфонов

Корпорация Intel заключила новое соглашение с Google, которое поможет Intel добиться роста в сегменте смартфонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Intel.

В частности, Intel и Google оптимизируют Android для работы на процессорах Intel Atom. Совместными усилиями партнеры ускорят коммерческий запуск первых смартфонов с процессорами Intel и операционной системой Android. Нововведения в технологию производства и конструкцию платформы помогут более чем в 20 раз сократить потребление энергии вычислительных систем в режиме ожидания к 2013 г.

В настоящее время инженеры Intel работают над новой технологией управления электропитанием для смартфонов (ультрабуков – ТМ Ultrabook), которая поможет открыть новые пользовательские возможности путем постоянного подключения к сети.

По словам президента и главного исполнительного директора Intel Пола ОТЕЛЛИНИ, Intel намерена добиться роста в новых сегментах рынка, не входящих в ее традиционный бизнес. П. ОТЕЛЛИНИ считает, что ультрабуки, заключенные в тонкий и легкий корпус, станут наиболее удобными персональными вычислительными системами с полноценной функциональностью. Разработкой ультрабуков Intel занимается вместе со своими партнерами. Выпустить первые компьютеры, стоимость которых находится в среднем ценовом диапазоне, планируется к новогодним праздникам.

Как заявил глава компании, инженеры Intel продолжат работу над новой категорией и в начале 2012 г. переведут ее на процессоры «Ivy Bridge» на базе 22-наномикронного техпроцесса с применением технологии 3-D Tri-gate.

П. ОТЕЛЛИНИ отметил наличие эффективных отношений между Intel и Microsoft, добавив, что будущая Windows 8 будет устанавливаться на широкий спектр вычислительных устройств, включая планшеты, гибриды, ультрабуки и т. д.

В 2013 г. планируется запуск архитектуры «Haswell», в которую будут добавлены новые алгоритмы управления электропитанием ультрабуков, добавил П. ОТЕЛЛИНИ. Как ожидается, улучшения в технологии производства и конструкции платформы помогут снизить потребление энергии в ждущем режиме более чем в 20 раз, по сравнению с существующими разработками, без снижения производительности. По прогнозу главы компании, к 2013 г. нововведения обеспечат более 10 суток автономной работы при условии поддерживаемого подключения к сети. Это откроет совершенно новые возможности, так как принимать почту, получать обновления из социальных сетей и свежий цифровой контент можно будет непрерывно.

По словам П. ОТЕЛЛИНИ, в будущем ультрабуки будут потреблять настолько мало энергии, что сейчас это даже трудно представить. Ученые Intel разработали чип, который позволяет компьютеру запускаться от солнечного элемента размером с почтовую марку. Этот исследовательский проект Intel под названием «Near Threshold Voltage Core» призван создать систему, способную работать в условиях отсутствия мощного источника тока.

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности микропроцессоров и др. чипов.