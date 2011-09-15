КГГА запретила передвижную торговлю в метро

Киевская городская государственная администрация запретила передвижную торговлю в метро.

Текст соответствующего распоряжения от 3 сентября 2011 г. №1601 обнародован на официальном портале КГГА.

Решение принято в соответствии с Законом Украины “Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления” и с целью приведения нормативно-правовых актов исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В документе отмечается: “признать утратившим действие распоряжение КГГА от 19.08.2009 №921 “Об упорядочении размещения передвижных торговых объектов на территории коммунального предприятия “Киевский метрополитен”.

Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 г. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением разрешил передвижную торговлю на территории столичного метрополитена. Согласно этому документу, горадминистрация аннулировала пункт своего распоряжения от 24 февраля 2005 года, который запрещает заключать договоры на размещение передвижной торговли на территории коммунальных предприятий «Киевский метрополитен», «Киевпасстранс» и «Киевавтодор».

При этом горадминистрация разрешила Киевскому метрополитену заключать с предпринимателями временные договоры на право размещения передвижных лотков, столов и ларьков сроком до одного месяца с правом перезаключения.

Также предприятие совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел в Киеве должно было ликвидировать передвижные торговые точки тех предпринимателей, которые будут торговать без договоров.