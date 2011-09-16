Крюковский ВСЗ в ноябре поставит партию пассажирских вагонов в Казахстан

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в ноябре поставит партию пассажирских вагонов в Казахстан.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, в Казахстан будет поставлено 12 купейных вагонов. Один из вагонов оборудован специальным подъемником для посадки пассажира-инвалида. В этом же вагоне находится купе для пассажира-инвалида и сопровождающего его лица.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.