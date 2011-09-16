В Харьковской области грузоперевозки выросли на 3%, пассажироперевозки – снизились на 2%

В Харьковской области за январь-август 2011 г. всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 25,9 млн. т грузов – на 3,2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области.

За отчетный период грузооборот составил 15617,6 млн. т/км., объем грузовой работы увеличился на 5,4%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6,9%.

На Южной железной дороге за отчетный период общая погрузка увеличилась на 4,9% и составила 18,7 млн. т грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям номенклатуры: руды железной и марганцевой – на 5,2%, черных металлов – на 12,5%, лома черных металлов – на 14,7%, лесных грузов – на 12,8%, химических и минеральных удобрений – в 3,3 раза, строительных материалов – на 34,2%. При этом сократилось отправление кокса – на 14,7%, угля каменного – на 50%, зерна и продуктов перемола – на 25,7%, нефти и нефтепродуктов – на 13,3%, цемента – на 3,7%.

Автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-август 2011 г. перевезено 7,2 млн. т грузов – на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот уменьшился на 4,5% – до 1757,2 млн. ткм.

По области за январь-август 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных всеми видами пассажирского транспорта пассажиров уменьшилось на 2% – до 401,1 млн. пассажиров. Объем выполненной пассажирской работы уменьшился на 2,3% – до 7547,6 млн. пасс./км.

За отчетный период Южная железная дорога отправила 44,8 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 4665,7 млн. пасс./км. По сравнению с январем-августом 2010 г. отправка пассажиров сократилась на 0,3%, пассажирооборот - на 2,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 84 млн. пассажиров – на 15,8% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 62,8 млн. пассажиров – больше на 0,7%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-август 2011 г. перевезли 21,2 млн. пассажиров – на 43,3% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за отчетный период отправлено 102,9 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 78,6 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправка пассажиров в целом увеличилась в 1,3 раза, по международному сообщению – также в 1,3 раза.

Харьковский метрополитен за январь-август 2011 г. перевез 161,1 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 32,1 млн. пассажиров. По сравнению аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных в метро пассажиров увеличились на 2,9 млн. пассажиров (на 1,9%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, увеличилось на 2%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 111,3 млн. пассажиров – на 4,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 67,7% – 75,4 млн. пассажиров.