Крюковский ВСЗ уменьшит в два раза поставку вагонокомплектов в Беларусь

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году планирует уменьшить в два раза поставку вагонокомплектов в Беларусь — до 7 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления предприятия Евгений ХВОРОСТ.

По словам Е.ХВОРОСТА, с начала года в Беларусь было поставлено три вагонокомплекта и до конца года будет поставлено еще максимум 4 вагонокомплекта.

«У них финпроблемы», - сказал он.

Напомним, в начале года Крюковский вагоностроительный завод подписал контракт на поставку в Беларусь 15 пассажирских вагонокомплектов.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов.