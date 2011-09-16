Железные дороги недополучили 123,6 млн. грн. за перевозку льготников в пригороде

За 8 месяцев 2011 г. железные дороги Украины недополучили 123,6 млн. грн за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечает ведомство, с января по август железными дорогами было перевезено 36,8 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 203,5 млн. грн., а компенсации получено лишь около 80 млн. грн. - 39,3% от необходимой суммы.

В частности, Юго-Западная дорога недополучила 43,3 млн. грн. - компенсировано лишь 28,4%, Донецкая - 11,4 млн. грн., компенсировано 30,8%, Южная - 26,8 млн. грн., компенсировано 32%.

Наилучшая ситуация с расчетами у Приднепровской железной дороги - 60,4%, сумма недополученных средств составила 12,4 млн. грн., а также Одесской железной дороги - 53,1%, недополучено более 7 млн. грн.

Львовская железная дорога от льготных перевозок недополучила 22,5 млн. грн., уровень компенсаций составил 44,6%.

Наибольшую сумму за перевозку льготников за этот период возместили Черкасская, Черновицкая, Закарпатская, Ровенская, Кировоградская области. Среди самых крупных должников Луганская область - 11,3%, Винницкая область - 15, 5% и г. Киев - 17,2%.

«Укрзализныця» напоминает, что постоянная задолженность за перевозку льготников имеет место из года в год и не позволяет своевременно и в необходимом количестве обновлять устаревшую технику. Изношенность пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3%, дизель-поездов - 93,1%.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и др.