Депо по обслуживанию скоростных поездов построят в районе ст. Дарница в Киеве

Депо по обслуживанию скоростных поездов будет построено в районе Киевского железнодорожного узла ст. Дарница.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», сегодня генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК совместно с начальником Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексеем КРИВОПИШИНЫМ осмотрели место строительства нового депо.

ЮЗЖД уже начала разработку проектно-сметной документации на строительство данного объекта совместно с проектно-изыскательским институтом транспортного строительства «Киевгипротранс». Второе депо для дислокации, сервисного обслуживания и ремонта нового подвижного состава, обслуживающее депо для новой техники, планируется создать в Харькове.

Справка УНИАН. В рамках программы «Закупка пассажирского подвижного состава для обеспечения межрегиональных пассажирских перевозок» на железные дороги Украины будет поставлено 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов «Hyundai Rotem», 2 межрегиональных двухэтажных электропоезда АО «Шкода вагонка» и 1 межрегиональный поезд локомотивной тяги Крюковского вагоностроительного завода.